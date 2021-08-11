Лікам від COVID-19 бути? ВООЗ почала випробування нової методики

Всесвітня організація охорони здоров'я розпочала наймасштабніше в історії клінічне випробування методики лікування коронавирусу

У клінічних випробуваннях візьмуть участь країни Південної і Північної Америки, Африки, Європи та Близького Сходу / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) почала безпрецедентні глобальні клінічні випробування трьох препаратів, які були визначені вченими як найбільш ефективні при лікуванні коронавирусу. У випробуванні, покликаному дати світові нову методику лікування COVID-19, візьмуть участь 14200 пацієнтів 600 лікарень в 52 країнах. Україна участь в цій програмі не приймає.

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Про початок масштабних досліджень препаратів повідомляється в прес-релізі ВООЗ .

Карта ВООЗ країн, які беруть участь в клінічних випробуваннях

Що за препарати

артесунат – лікарський препарат для лікування малярії , був розроблений у 1977 році китайським хіміком-фармацевтом Лю Сю. Під час випробувань його будуть вводити хворим на COVID-19 протягом 7 днів.

іматініб – протіволейкозний препарат, використовується при лікуванні раку. Був схвалений в США в 2001 році. Учасники дослідження будуть його приймати 14 днів.

інфліксімаб – ліки на основі штучно синтезованих антитіл, розроблені в США в 1993 році. Використовується для лікування захворювань імунної системи. Пацієнтам з COVID-19 буде вводитися разово.

"Пошук найбільш ефективних і доступних терапевтичних засобів для пацієнтів з COVID-19 є гострою необхідністю", – сказав з нагоди запуску нових досліджень генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреісус.

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Раніше вже було встановлено, що всі три препарати знижують ризик смерті у госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом.

У пошуку "чарівної" таблетки

У травні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило застосування експериментального препарату для лікування коронавирусу Sotrovimab (VIR-7831) виробництва британської фармацевтичної компанії GSK.

Американська компанія Pfizer працює над створенням ліків від COVID-19 у вигляді таблеток, які можуть бути готовими вже в цьому році, якщо випробування пройдуть успішно.

Україна теж заявляла про створення якогось інноваційного препарату від коронавирусної інфекції COVID-19. Про це в липні заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в коментарі новинам "Сегодня".