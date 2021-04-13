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Microsoft виправила важливу вразливість: відреагували навіть у Байдена

13 квітня, 23:23

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Білий дім раптово звернувся до користувачів сервісу Microsoft Exchange Server – їх просять оновити програмне забезпечення

Американська компанія Microsoft опублікувала оновлення для свого серверного сервісу Microsoft Exchange Server, і американська адміністрація закликає всіх встановити ці оновлення.

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Про це заявили 13 квітня в Білому домі.

Оновлення виправляють програмні уразливості, які американська адміністрація виявила в Microsoft Exchange Server і повідомила про них компанії.

Це назвали "прикладом відповідального і прозорого підходу" Білого дому до усунення вразливостей, а кібербезпеку – головним пріоритетом адміністрації Байдена.

"Ми настійно закликаємо всіх власників і операторів серверів Microsoft Exchange Server негайно встановити останні оновлення", – йдеться в заяві.

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В якості особистого прикладу Білий дім вимагає від всіх федеральних агентств США негайно оновити свої сервери.

Нагадаємо, в березні Microsoft повідомила про те, що пов'язані з Китаєм хакери віддалено зламували поштові скриньки, використовуючи недоліки в програмному забезпеченні Microsoft Exchange Server.

В результаті серед постраждалих виявилася навіть Європейська банківська організація.

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Білий дім Microsoft програмне забезпечення уразливість

Джерело: Сьогодні

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