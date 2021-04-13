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Microsoft исправила важную уязвимость: отреагировали даже у Байдена

13 апреля, 23:23

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Белый дом внезапно обратился к пользователям сервиса Microsoft Exchange Server – их просят обновить программное обеспечение

Американская компания Microsoft опубликовала обновления для своего серверного сервиса Microsoft Exchange Server, и американская администрация призывает всех установить эти обновления.

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Об этом заявили 13 апреля в Белом доме.

Обновления исправляют программные уязвимости, которые американская администрация обнаружила в Microsoft Exchange Server и сообщила о них компании.

Это назвали "примером ответственного и прозрачного подхода" Белого дома к устранению уязвимостей, а кибербезопасность – главным приоритетом администрации Байдена.

"Мы настоятельно призываем всех владельцев и операторов серверов Microsoft Exchange Server немедленно установить последние обновления", – говорится в заявлении.

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В качестве личного примера Белый дом потребовал от всех федеральных агентств США немедленно обновить свои серверы.

Напомним, в марте Microsoft сообщила о том, что связанные с Китаем хакеры удаленно взламывали почтовые ящики, используя недостатки в программном обеспечении Microsoft Exchange Server.

В результате среди пострадавших оказалась даже Европейская банковская организация.

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Белый дом Microsoft программное обеспечение уязвимость

Источник: Сегодня

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