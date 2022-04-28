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СЬОГОДНІ Світові новини США

Міноборони США показало, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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28 квітня, 01:37
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Гаубиці завантажуються на літак ВПС США C-17 Globemaster III
Гаубиці готовлять до відправки в Україну/Фото: Міноборони США, колаж: "Сьогодні"
Гаубиці готовлять до відправки в Україну/Фото: Міноборони США, колаж: "Сьогодні"

Міністерство оборони США показало, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну.

Фото опублікувало Міноборони США у Twitter.

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Деталі

"Корпус морської піхоти США буксирує 155-мм гаубиці M777, що попрямують до України", — йдеться в повідомленні.

Гаубиці завантажуються на літак ВПС США C-17 Globemaster III на резервній авіабазі в Каліфорнії.

Британія передасть Україні гаубиці AS-90

Британська влада направить Україні 20 самохідних артилерійських установок AS-90 та 45 тис. снарядів до них. Спочатку українських військових навчать поводженню із цими установками, а потім AS-90 переправлять в Україну.

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AS-90 здатні вести вогонь на відстані до 24 км та випускати три снаряди менш ніж за 10 секунд.

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Гелікоптери 155
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4
Танки 939
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ББМ 2342
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Слава Україні!

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