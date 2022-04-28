Міноборони США показало, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну (фото)

Міністерство оборони США показало, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну.
Фото опублікувало Міноборони США у Twitter.
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"Корпус морської піхоти США буксирує 155-мм гаубиці M777, що попрямують до України", — йдеться в повідомленні.
Гаубиці завантажуються на літак ВПС США C-17 Globemaster III на резервній авіабазі в Каліфорнії.
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.@USMC M777 towed 155 mm howitzers bound for Ukraine are loaded onto a @USAirForce C-17 Globemaster III aircraft at @March_ARB. pic.twitter.com/l4mNCiFnc5— Department of Defense (@DeptofDefense) April 27, 2022
Британія передасть Україні гаубиці AS-90
Британська влада направить Україні 20 самохідних артилерійських установок AS-90 та 45 тис. снарядів до них. Спочатку українських військових навчать поводженню із цими установками, а потім AS-90 переправлять в Україну.
AS-90 здатні вести вогонь на відстані до 24 км та випускати три снаряди менш ніж за 10 секунд.