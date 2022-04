Міноборони США показало, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну (фото)

Міністерство оборони США показало, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну.

Фото опублікувало Міноборони США у Twitter.

Гаубиці завантажуються на літак ВПС США C-17 Globemaster III на резервній авіабазі в Каліфорнії.

.@USMC M777 towed 155 mm howitzers bound for Ukraine are loaded onto a @USAirForce C-17 Globemaster III aircraft at @March_ARB. pic.twitter.com/l4mNCiFnc5