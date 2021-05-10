Молода коханка і бізнес з педофілом. ЗМІ дізналися причину розлучення Гейтсів

Мелінда Гейтс подумувала кинути чоловіка ще з 2019 року, хоча через шлюбний контракт вона може розраховувати лише на 1% його багатства

Білл та Мелінда Гейтс. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Причинами розлучення Мелінди з Біллом Гейтсом могли стати подружня невірність останнього та його спілкування з американським фінансистом і мільярдером Джеффрі Епштейном, що наклав на себе руки.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Яна Лук'янець.

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Преса вже назвала цей шлюборозлучний процес чи не найдорожчим в історії.

"Я думаю, що швидше вони розійдуться, тим швидше люди почнуть говорити на інші теми. Адже їхня заява спричинила справжній гвалт у пресі", – каже публіцистка Джейн Оуен.

А ще ЗМІ з'ясували, що Мелінда готувалася до розлучення два роки і що для цього у неї було кілька причин. Зокрема, у 65-річного Білла Гейтса нібито вже давно є коханка – вдвічі молодша від нього перекладачка-китаянка Чже Вонг. Сама дівчина ці плітки спростовує.

"Я думала, що чутки зникнуть самі по собі, і не очікувала, що вони з шаленою швидкістю продовжать ширитися", – зізнається Вонг.

Втім, причиною розлучення могли стати і робочі відносини Білла Гейтса з Джеффрі Епштейном. Його неодноразово звинувачували в педофілії і торгівлі людьми і, не дочікуючись вироку суду, в 2019 році Епштейн наклав на себе руки в тюремній камері.

"Ми не очікували, що вони можуть розлучитися. І тепер дуже хвилюємося за те, що буде з благодійними фондами в Африці. Адже їхня родина довгий час допомагала нам", – переживає керівник початкової школи Кейптауна Анділе Лілі.

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І дійсно, за роки подружнього життя статок Гейтсів збільшився і зараз перевищує 140 млрд доларів. Тому в разі розлучення чимало благодійних фондів можуть залишитися без фінансування.

"У них стільки спільних активів, що для їхнього розподілу знадобиться не одна угода. Це буде дуже і дуже багато фінансових документів по 20, 50 і навіть сотні сторінок", – пояснює адвокатка по сімейних справах і спорів Ненсі Грін.

І все ж навряд чи дружині вдасться відкусити ласий шматок статку. А все через шлюбний контракт, складений Біллом Гейтсом – згідно з ним Мелінда може отримати лише близько 1% від загальної суми.

Нагадаємо, що в 2019 році світ був шокований іншим гучним розлученням – від очільника Amazon Джеффа Безоса пішла дружина Маккензі Скотт, що зробило її однією з найбагатших жінок світу. Цього року вона вийшла заміж повторно.