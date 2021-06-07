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"Ми всі молилися". Літак з віце-президентом США зламався у повітрі

7 червня, 16:33

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Інцидент на "борту №2" не завадив Камалі Харріс зробити перший закордонний візит – вона була змушена пересісти на інший літак

З літаком Камали Харріс стався інцидент. Фото: REUTERS/Carlos Barria

З літаком Камали Харріс стався інцидент. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Напередодні першої закордонної поїздки президента США Джо Байдена, який збирається в турне Європою, американський віце-президент Камала Харріс також полетіла з візитом за кордон, але її поїздка затьмарилася поломкою літака.

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Про це повідомляє Associated Press.

6 червня Харріс мала вилетіти зі штату Меріленд до Гватемали, а звідти вирушити до Мексики. Однак приблизно через півгодини після вильоту "борт №2" повернувся на авіабазу "Ендрюс".

"Я в порядку. Ми всі трохи помолилися, але у нас все добре", – сказала віце-президент з посмішкою, вийшовши з літака.

Прессекретарка Харріс пояснила, що причиною НП стала технічна неполадка, пов'язана з шасі. Безпосередньої загрози безпеки тим, хто перебував на борту, це не становило, але могло призвести до подальших проблем.

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Приблизно через півтори години Камала Харріс вилетіла іншим літаком і через кілька годин благополучно приземлилася в Гватемалі.

Нагадаємо, що в березні президент США Джо Байден ледь не впав, піднімаючись трапом до борту Air Force One.

Про що ще 7 червня говорили в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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