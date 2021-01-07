На відео штурму Капітолію почули фрази російською

Російську мову використовували як мінімум під час прориву поліцейського оточення

Під час штурму Капітолію в США прихильники чинного президента Дональда Трампа використовували російську мову. Це чутно на відео – в момент, коли протестувальники проривали оточення на Капітолійському пагорбі, хтось вимовив фразу: "Давай швидше!":

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У соцмережах на цьому тлі заговорили про "російський слід" в організації заворушень в США.

Читайте на сайті на сайті "Сьогодні" коротке зведення про те, що відбувалося в Конгресі США вночі. Зараз на вулицях Вашингтона ще залишаються учасники протесту.

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При цьому не менш 20 демонстрантів були затримані. У поліції уточнили, що більшість з них приїхали в округ Колумбія з інших регіонів. А Конгрес США все ж відновив роботу – там продовжують підтверджувати голоси вибірників. Очікується, що церемонія інавгурації 46-го президента США відбудеться 20 січня.

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