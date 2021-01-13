На час інавгурації Байдена бійців Нацгвардії забезпечать зброєю

Під час інавгурації обраного президента СЩА Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня, безпеку забезпечуватимуть близько 15 тисяч бійців Національної гвардії, частина з них буде зі зброєю.
Про це повідомляє The New York Times .
Таке рішення міністерство Сухопутних військ ухвалило після заворушень в Конгресі, які влаштували прихильники Трампа.
Раніше в міністерство звернулася спікер Палати представників демократа Ненсі Пелосі з прохання посилити безпеку біля Капітолії.
В трендіПапа Римський розширив права жінок
До речі, Україна на інавгурації президента Сполучених Штатів Джо Байдена офіційно представлятиме посол у Вашингтоні Володимир Єльченко.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп зізнався, що його не буде на церемонії інавгурації його наступника-демократа Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк