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На час інавгурації Байдена бійців Нацгвардії забезпечать зброєю

13 січня, 06:55

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Таке рішення було прийнято після заворушень в Конгресі

Під час інавгурації обраного президента СЩА Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня, безпеку забезпечуватимуть близько 15 тисяч бійців Національної гвардії, частина з них буде зі зброєю.

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Про це повідомляє The New York Times .

Таке рішення міністерство Сухопутних військ ухвалило після заворушень в Конгресі, які влаштували прихильники Трампа.

Раніше в міністерство звернулася спікер Палати представників демократа Ненсі Пелосі з прохання посилити безпеку біля Капітолії.

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До речі, Україна на інавгурації президента Сполучених Штатів Джо Байдена офіційно представлятиме посол у Вашингтоні Володимир Єльченко.

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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп зізнався, що його не буде на церемонії інавгурації його наступника-демократа Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.

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