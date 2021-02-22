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NASA показало пейзаж з місця посадки Perseverance і "пісню Марса": відео

22 лютого, 23:39

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Марсохід надіслав звуки марсіанського вітру

NASA поділилася відеозаписом "семи хвилин жаху", які пережив марсохід Perseverance під час посадки на Червону планету 18 лютого.

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На опублікованих відеокадрах зафіксовані входу космічного апарату в атмосферу Марса, спуск на парашуті і приземлення в кратері Єзеро в північній частині четвертої планети від Сонця.

Крім того, в американському аерокосмічному агентстві також опублікували перший аудіозапис, який був зроблений Perseverance 20 лютого. На ній чутно мелодію марсіанського вітру і звуки руху марсохода на поверхні.

Перше кольорове фото після приземлення марсохід відправив ще 20 лютого, але зараз став доступний панорамний знімок, зроблений з його місця посадки двома навігаційними камерами на його щоглі (збільшиться після кліку):

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/ Фото: NASA

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"Місія Perseverance тільки почалася, а він вже передав одні з найзнаковіших візуальних ефектів за історію освоєння космосу. Це підсилює і без того видатний рівень інженерної точності, необхідний для створення транспортного засобу і перельоту на Червону планету", – сказав з цього приводу виконуючий обов'язки керівника NASA Стів Юрчик.

Perseverance став вже п'ятим марсоходом, який NASA висадило на Марсі – перший, "Viking-1", був доставлений майже 45 років тому. Наразі він зайнятий ретельною перевіркою всіх своїх систем і інструментів.

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NASA космос марсохід Марс Perseverance

Джерело: Сьогодні

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