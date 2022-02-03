Нова підлість від Росії: Пентагон озвучив пропагандистський план

Росія хотіла використати фейкове відео для атаки на Україну

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація має намір використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних на сході України як привід для вторгнення в Україну.

Про це повідомили New York Times і Washington Post.

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Як зазначається, США мають докази про подальші плани Росії щодо сфабрикування приводу для вторгнення в Україну. При цьому плани схвалено "на найвищому рівні".

Видання повідомляють, що РФ хотіла використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

Відповідь Пентагону

Представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив дані розвідки про те, що РФ готувала фейкове відео про "атаку" ЗСУ на російськомовне населення.

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"У нас дійсно є інформація про те, що росіяни, очевидно, хотіли сфабрикувати привід для вторгнення (в Україну – прим. ред.)", – сказав він.

Джон Кірбі / Фото: Associated Press

Також Кірбі розповів, що в РФ планували інсценувати атаку нібито українських спецназівців чи розвідників на росіян чи російськомовних громадян. При цьому військова техніка мала бути схожою на техніку ЗСУ або на ту, що поставлена Україні із Заходу.

"У контексті цієї фейкової атаки, ми вважаємо, Росія могла створити постановочне пропагандистське відео, яке могло включати кадри з трупами, а також акторами, які зображають скорботних людей, також кадри знищених населених пунктів та військової техніки", – розповів він.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що дискусія навколо загрози нової ескалації на сході Європи нарешті позбавляється панічних настроїв. Також він зазначив, що публічні заяви Вашингтона щодо російської загрози "були" щодо економіки України.

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