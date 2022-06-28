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Пентагон екстрено готує партію важких мегаснайперів для України

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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28 червня, 11:34
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США проведуть навчання українських військовослужбовців з використання систем залпового вогню HIMARS
США навчать військових ЗСУ користуванню новою технікою. Фото: колаж "Сьогодні"
США навчать військових ЗСУ користуванню новою технікою. Фото: колаж "Сьогодні"

США навчать ще 50 військових Збройних сил України використовувати артилерійські ракетні системи HIMARS. Ці пускові установки Україна отримала для захисту від російських окупантів. Навчання військових триватиме близько двох тижнів.

Про це повідомив високопосадовець Пентагону, пише репортер Foreign Policy Джек Детч.

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Зокрема, Пентагон планує найближчим часом розпочати другий етап навчання українських бійців з опанування пускових установок M142 HIMARS, які Україна отримує для захисту від РФ.

"США проведуть навчання близько 50 українських військовослужбовців з використання систем залпового вогню HIMARS, які триватимуть близько двох тижнів. Очікується, що другий етап навчання розпочнеться найближчим часом і охоплюватиме українські війська різних рангів", – заявив чиновник.

Чому США зволікали з постачанням HIMARS

Як писав Wall Street Journal, українське військове командування протягом кількох тижнів переконувало американських партнерів узгодити надання сучасних пускових установок М270 MLRS та М142 Himars. Проте в уряді США деякі чиновники були занепокоєні можливим наданням з такими пусковими установками сумісних з ними ракет, які мають дальність майже 300 кілометрів (ATACMS).

Американські чиновники побоювалися, що ЗСУ можуть вести вогонь по критичній інфраструктурі на території Росії, а також територіях Криму та Донбасу, окупованих з 2014 року.

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ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомляють, що адміністрація Байдена розглядає надання таких установок лише з боєприпасами, які можна застосовувати як реактивні системи залпового вогню, а не оперативно-тактичні ракетні комплекси. Дальність цих боєприпасів – від 30 до 70 км.

Установки допоможуть українським захисникам вести вогонь по оперативному тилу російських підрозділів та боротися з підкріпленням другого ешелону. Крім того, це підвищить ефективність контрбатарейної боротьби ЗСУ в артилерійському протистоянні на Донбасі.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський закликав надати Україні зброю більшої дальності, спрямовану на захист територій нашої країни. ЗСУ не застосовуватимуть таке озброєння для атак по території Росії.

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Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що до нашої країни прибула перша партія американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Журналіст Андрій Цаплієнко вже опублікував перші кадри бойового застосування американської зброї по позиціях окупантів.

Сайт "Сьогодні" також пояснював, чому Україна так чекала на ці РСЗВ від США.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що американські реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Водночас він запевнив, що українські артилеристи б'ють окупантів тільки на території України і не використовують озброєння для атак по Росії.

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