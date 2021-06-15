Перед самітом з Путіним у Байдена не наважилися назвати Росію головною загрозою США

У Білому домі підготували стратегію боротьби з внутрішнім тероризмом – його вважають небезпечнішим для Америки, аніж Кремль

У Білому домі назвали головну загрозу Америці - це не Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Головною загрозою для Сполучених Штатів є не пандемія коронавірусу чи загрози, що надходять від Росії, Китаю або Ірану, а внутрішній тероризм.

Реклама

Про це йдеться в Національній стратегії боротьби з внутрішнім тероризмом, яку 15 червня опублікував Білий дім.

При цьому зазначається, що найбільшу небезпеку становлять прихильники ідеології переваги білої раси, а також екстремісти, схильні до насильницьких дій.

Читайте також: Це внутрішній тероризм: Трамп обіцяє покінчити з бунтами в країні

"Внутрішній тероризм – загроза не нова для США, але останніми роками наші громадяни стикаються з нею занадто часто. Комплексна стратегія забезпечить нашому уряду і його партнерам основу для розуміння та обміну інформацією, пов'язаною з цією проблемою. Вона дозволить запобігати вербуванню в ряди терористичних організацій та їхнім закликам до насильства, стратегія дасть можливість порушити і стримувати діяльність внутрішніх терористів. Наш підхід дозволить захистити одночасно і громадськість, і цивільні права", – стверджують у Білому домі.

Реклама

На цьому тлі уряд США пропонує низку заходів, зокрема відстежування зв'язків внутрішніх терористів із зарубіжними організаціями та збільшення фінансування міністерств юстиції та внутрішньої безпеки, а також ФБР.

В адміністрації зазначили, що це перша подібна стратегія за всю історію США.

Нагадаємо, в січні на той момент ще обраний президент США Джо Байден назвав учасників заворушень біля Капітолію бунтівниками і терористами, звинувативши свого попередника Дональда Трампа в підбурюванні.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: