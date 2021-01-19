"Другий Джентельмен" Америки: що відомо про чоловіка віце-президента США Камали Харріс

20 січня демократка Камала Харріс офіційно стане новим віце-президентом США. А її чоловік Дуглас Емхофф – першим в американській історії – отримає титул "другого Джентельмена" Америки.

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Журналісти "Сьогодні" зібрали найцікавіші факти його біографії.

Кар'єра й освіта

Свій кар'єрний шлях розпочав у 1990-х з отримання диплома юриста в університеті Південної Каліфорнії. Після цього він відкрив власну практику, а потім – перебрався в набагато більшу компанію Venable.

До недавнього часу Емхофф був партером в юридичній фірмі DLA Piper в окрузі Колумбія, там він представляв великі корпорації і бізнесменів в суді.

Знайомство з Харріс

У 2013 році друзі покликали адвоката на побачення наосліп – з незнайомкою, яка шукала нареченого. Нею виявилася 49-річна Камала Харріс, яка на той момент вже займала пост генерального прокурора Каліфорнії.

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У своїй книзі "Істини, яких ми дотримуємося" Харріс писала про зустріч з чоловіком так: "Він справляв враження людини, якій комфортно перш за все з самим собою. Це одна з причин, чому він відразу сподобався й мені".

Для Емхоффа це вже другий шлюб. Від колишньої дружини у юриста є двоє дітей – син Коул працює асистентом в акторському агентстві William Morris Endeavor, а дочка Елла вчиться в Школі дизайну Парсонса.

А ще діти Дугласа мають добрі відносини з Камалою і навіть придумали для неї ласкаве прізвисько "Мамала".

Єврейське походження

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Емхофф – непрактикуючий іудаїст, але шанує зв'язок з цією релігією. Наприклад, елементи іудейської традиції подружжя Емхофф і Харріс використали під час свого одруження в 2014 році. А недавно вони опублікували відео, де спільно запалюють семисвічник (менору).

Крім того, що Емхофф стане першим "другим джентельменом", він ще і перший єврей в четвірці президентів, віце-президентів і їх подружжя.

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Доброзичливий і відданий

Під час передвиборної кампанії Дуглас познайомився з дружинами та чоловіками інших політиків, з деякими він навіть встиг потоваришувати.

Наприклад, юрист опублікував у своєму Twitter пост про те, що йому подобається розмовляти з Честеном Буттіджічем, чоловіком Пітера Буттіджіча, члена демократичної партії, мера міста Саут-Бенд і відкритого гея.

А під час дебатів кандидатів у президенти він запостив фото з дружиною Джо Байдена Джилл.

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Щоб допомогти своїй дружині в передвиборній гонці, Емхофф покинув посаду в престижній адвокатській фірмі. А після того, як Харріс стала обраним віце-президентом, Дуглас залишив зворушливе повідомлення в своєму Twitter: "Я дуже пишаюся тобою".

Новий титул

Демократи покладають на чоловіка віце-президента великі надії– і це не дивно, адже саме він вперше в історії країни отримає титул "другого Джентельмена" Америки.

"Дуг, тобі доведеться дізнатися на власному досвіді, що це значить – бути людиною, що зламує бар'єри, причому як раз на тій самій роботі, яка тобі належить",– заявив новий глава держави Джо Байден.

Сам же новообраний президент і продемонстрував, в чому полягатиме виклик для Емхоффа, коли в одному з виступів назвав його "дружиною Камали".

Поки що про подальші плани "другого Джентельмена" невідомо. Раніше Емхофф відзначав, що планує зосередиться на питаннях, пов'язаних з доступом до правосуддя, а також допомозі своїм соратникам – Камалі, Джо і Джилл Байден – в управлінні країною.

"Я роблю те, що і раніше: підтримую Камалу, буду поруч з нею. Люблю її", – відзначав Дуглас.

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