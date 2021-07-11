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Pfizer заявили про необхідність третьої дози вакцини від коронавірусу – The Washington Post

11 липня 2021 12:19

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Найближчим часом Pfizer і BioNTech планують надати владі США інформацію про необхідність бустерної дози

Третє щеплення робитимуть через шість місяців після першого / Фото: колаж "Сьогодні"

Третє щеплення робитимуть через шість місяців після першого / Фото: колаж "Сьогодні"

Американський виробник вакцини Pfizer спільно з німецьким партнером BioNTech збираються проінформувати владу США про необхідність застосування третьої дози препарату Comirnaty для більш стійкого імунітету.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Йдеться про бустерну дозу вакцини, це щеплення робитимуть через шість місяців після першого.

"Початкові результати дослідження показують, що бустерна доза, введена через шість місяців після другої дози, має стійкий профіль переносимості, викликаючи високі титри антитіл, <...> які в 5-10 разів вище, ніж після двох первинних ін'єкцій", – йдеться в матеріалі.

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Зустріч Pfizer з американськими чиновниками може відбудуться вже в понеділок, 12 липня. Очікується, що в ній візьмуть участь директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, глава Національного інституту охорони здоров'я США Френсіс Коллінз, глава федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань (ЦКПЗ) США Рошель Валенські і виконуюча обов'язки директора Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США Джанет Вудкок

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Відзначимо, що раніше FDA і ЦКПЗ в спільній заяві повідомили, що, на їхню думку, вакцинованим американцям зараз не потрібна третя доза препарату.

"Ми будемо готові до бустерних доз, якщо і коли наука продемонструє, що це необхідно", – відзначили вони.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України ініціювало розслідування за фактом можливого продажу вакцини Comirnaty / Pfizer-BioNTech, що робити категорично заборонено. Відомство дізналося про це від представників засобів масової інформації.

Ми також писали, що кияни можуть записатися на масову вакцинацію від COVID-19 і не витрачати час у живій черзі. Попередній запис для жителів столиці доступний через онлайн-сервіс Helsi (helsi.me).

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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