Подарунок Путіну: Байден підтвердив відмову від санкцій проти "Північного потоку – 2"

Багато американських законодавців критикують Байдена за відмову від санкцій, побоюючись, що газопровід ще більше зв'яже Західну Європу з Росією

Джо Байден і Володимир Путін / Фото: REUTERS

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що вирішив відмовитися від нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік – 2", тому що він майже добудований, а санкції можуть нашкодити відносинам з Європою.

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Про це він заявив журналістам у вівторок в Білому домі, передає Bloomberg.

"Він ("Північний потік -2". – Ред.) майже повністю закінчений. Я вважаю, що вводити санкції зараз контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин", – зазначив американський президент.

Водночас багато американських законодавців критикують Байдена за відмову від санкцій, побоюючись, що газопровід ще більше зв'яже Західну Європу з Росією.

Зокрема сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що президент США, відмовившись від санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2", зробив "багатомільярдний подарунок" російському колезі Володимиру Путіну.

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"Цікаво, чи приїде Путін зі святковим тортом, враховуючи багатомільярдний подарунок, який зробив йому Байден, відмовившись від санкцій проти "Північного потоку – 2" , – написав Круз у Twitter.

Нагадаємо, Держдепартамент направив до Конгресу обгрунтування про зняття санкцій проти Nord Stream 2 AG (компанії-оператора трубопроводу "Північний потік – 2").

У відповідь в Сенаті зареєстрували законопроєкт, який пропонує повернути санкції проти Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга, який представили 14 республіканців.

Ми також писали, що в Білому домі заявили, що не можна зупинити проєкт, який майже готовий.