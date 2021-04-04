Фактично нова пандемія: США переживають четверту хвилю COVID-19

У Сполучених Штатах вже спостерігається четверта хвиля коронавірусу через швидке поширення його різновидів, і американський епідеміолог вважає, що країна фактично входить у нову пандемію.
Про це заявив в ефірі Fox News Майкл Остерголм, який очолює вивчення інфекційних захворювань в Університеті Міннесоти.
За словами епідеміолога, нові штами коронавірусу, зокрема британський, є значною проблемою, незважаючи на те, що наявні вакцини, судячи з усього, ефективні проти них.
"Я вважаю, що в певному сенсі ми майже перебуваємо у новій пандемії. Єдина хороша новина полягає в тому, що нинішні вакцини ефективні проти британського штаму", – зазначив Остерголм.
Однією з головних проблем британського варіанту COVID-19, що викликає особливе занепокоєння, експерт назвав те, що він більш небезпечний для дітей, ніж інші.
"Нині діти заражаються з тією ж швидкістю, що і дорослі, а вони дуже ефективні в передачі вірусу", – пояснив Остерголм.
Він підкреслив, що тепер переломний момент і важливо в очікуванні своєї черги вакцинації дотримуватись основних рекомендацій з охорони здоров'я, а це миття рук, маски і фізичне дистанціювання.
"Ніхто не хоче померти за три дні до того, як йому мали зробити щеплення від COVID. Це те, чого ми намагаємося уникнути", – зазначив епідеміолог.
Нагадаємо, у Сполучених Штатах станом на 3 квітня 100 мільйонів жителів отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19, але, незважаючи на це, кількість випадків зараження коронавірусом продовжує зростати.
Ми також повідомляли, що в США Центр з контролю і профілактики захворювань дозволив повністю вакцинованим людям подорожувати країною, минаючи тестування на коронавірус і самоізоляцію.
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