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Фактично нова пандемія: США переживають четверту хвилю COVID-19

4 квітня, 22:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Британський штам особливо небезпечний для дітей

У Сполучених Штатах вже спостерігається четверта хвиля коронавірусу через швидке поширення його різновидів, і американський епідеміолог вважає, що країна фактично входить у нову пандемію.

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Про це заявив в ефірі Fox News Майкл Остерголм, який очолює вивчення інфекційних захворювань в Університеті Міннесоти.

За словами епідеміолога, нові штами коронавірусу, зокрема британський, є значною проблемою, незважаючи на те, що наявні вакцини, судячи з усього, ефективні проти них.

"Я вважаю, що в певному сенсі ми майже перебуваємо у новій пандемії. Єдина хороша новина полягає в тому, що нинішні вакцини ефективні проти британського штаму", – зазначив Остерголм.

Однією з головних проблем британського варіанту COVID-19, що викликає особливе занепокоєння, експерт назвав те, що він більш небезпечний для дітей, ніж інші.

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"Нині діти заражаються з тією ж швидкістю, що і дорослі, а вони дуже ефективні в передачі вірусу", – пояснив Остерголм.

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Він підкреслив, що тепер переломний момент і важливо в очікуванні своєї черги вакцинації дотримуватись основних рекомендацій з охорони здоров'я, а це миття рук, маски і фізичне дистанціювання.

"Ніхто не хоче померти за три дні до того, як йому мали зробити щеплення від COVID. Це те, чого ми намагаємося уникнути", – зазначив епідеміолог.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах станом на 3 квітня 100 мільйонів жителів отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19, але, незважаючи на це, кількість випадків зараження коронавірусом продовжує зростати.

Ми також повідомляли, що в США Центр з контролю і профілактики захворювань дозволив повністю вакцинованим людям подорожувати країною, минаючи тестування на коронавірус і самоізоляцію.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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США діти вакцинація штам коронавірус пандемія
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