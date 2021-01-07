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Щеплення від COVID-19 провокує набухання косметичних філерів

7 січня, 09:59

Ольга Литвин Ольга Литвин

Вакцинація від COVID-19 може мати побічний косметичний ефект

Кому робити мезотерапію категорично не можна

Кому робити мезотерапію категорично не можна / Фото: Pixabay

Люди, яким робили косметичні ін'єкції для розгладжування зморщок, пухких губ або омолодження обличчя, ризикують дістати набряк обличчя, вакцинувавшись від COVID-19.

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Про це повідомляє АBCnews.

Згідно зі статистикою Американського товариства пластичних хірургів, приблизно 2,7 мільйона американців удаються до ін'єкцій філерів щороку, і це число зростає.

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Деякі лікарі тепер припускають – побічний ефект може бути доказом того, що вакцина працює, викликаючи реакцію імунної системи.

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Медики закликають тих, хто робить ін'єкції філерами, не панікувати. Набряк обличчя, найімовірніше, буде дуже легким і зникне без лікування або відреагує на короткий курс пероральних антигістамінних препаратів чи стероїдів.

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Імунна система, перебуваючи в гіперактивному стані, "бачить" усе стороннє, зокрема, можливо, і наповнювач, тому спричинює реакцію. І коли вакцина приживається, то й набряк зникає.

На сьогодні несподіваний побічний ефект зареєстрували тільки в пацієнтів, вакцинованих препаратом Moderna, і не спостерігали в тих, хто прищепився Pfizer.

Нагадаємо, в ЄС офіційно схвалили вакцину від коронавірусу Moderna.

Вакцинація не допоможе швидко перемогти коронавірус, наступні дві зими, можливо, запроваджуватимуть новий локдаун, щоб зупинити поширення інфекції.

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