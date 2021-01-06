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Ще дві зими карантину: експерт дав тривожний прогноз про коронавірус

6 січня, 14:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

Існує небезпека відродження COVID-19

Вакцина не допоможе швидко перемогти коронавірус, наступні дві зими, можливо, виникне необхідність нових локдаунів, щоб зупинити поширення інфекції.

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Таку думку висловив Грем Медли, професор моделювання інфекційних захворювань в Лондонській школі гігієни і тропічної медицини, передає Mirror.

На його думку, для ізоляції коронавируса може знадобитися ще два роки.

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"Наступної зими або навіть взимку, яка послідує за нею, може бути ймовірність того, що ми побачимо відродження COVID до такої міри, що уряду знову доведеться вжити заходів, щоб запобігти ще одну велику спалах", – сказав він.

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раніше ВООЗ дала пораду людям, що перехворів COVID-19 .

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