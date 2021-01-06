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Протести в США: Пенс зажадав припинити насильство і покинути будівлю Конгресу

6 січня, 22:52

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Віце-президент вважає, що всі винні понесуть покарання

Віце-президент США Майк Пенс зажадав припинити насильство і негайно покинути будівлю Конгресу.

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Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, всі винні понесуть покарання.

"Насильство і руйнування, що відбуваються в Капітолії США, повинні припинитися і повинні припинитися негайно. Всі учасники повинні поважати співробітників правоохоронних органів і негайно покинути будівлю. Мирний протест – право кожного американця, але це напад на наш Капітолій неприпустимо, і всі учасники будуть залучені до відповідальності за всією суворістю закону", – написав Пенс.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжує вважати себе переможцем листопадових президентських виборів і тому ніколи не визнає поразки.

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Відзначимо, віце-президент США Майкл Пенс відреагував на прохання Дональда Трампа переглянути на засіданні Конгресу підсумки президентських виборів, на яких повинен перемогти демократ Джо Байден.

Раніше обраний президент Сполучених Штатів Джозеф Байден закликав чинного главу держави Дональда Трампа негайно зажадати закінчення "облоги" Капітолію у Вашингтоні.

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США вибори у США Майк Пенс
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