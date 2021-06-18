З'їмо – і перевіримо. Нуланд порівняла Росію з пудингом

США створили експертні групи, які перевірять, чи хоче Росія стабільних відносин і чи можна досягти з нею певних угод

Фото: ntvmsnbc.com

Президент Сполучених Штатів Джо Байден на зустрічі з Володимиром Путіним, з одного боку, дав чітко зрозуміти, що очікує передбачуваних і стабільних відносин з Росією, а з іншого, підкреслив, що за шкідливу діяльність доведеться заплатити. І США мають намір перевірити, чи готова до цього Москва.

Реклама

Про це заявила заступник глави Держдепартаменту Вікторія Нуланд у інтерв'ю "Радіо Свобода".

При цьому вона порівняла Росію з пудингом, який потрібно з'їсти, щоб перевірити, наскільки він смачний.

"Як сказав президент на прес-конференції, чи "смачний чи пудинг, дізнаємося, з'ївши його". Ми ще не знаємо, чи буде цей пудинг смачним чи ні – подивимося", – зазначила Нуланд.

Вона додала, що США створили пару експертних груп, які перевірять, чи хоче Росія стабільних відносин і чи можна досягти з нею певних угод з деяких питань.

Реклама

"Ми відкрили пару каналів, на яких випробуємо, чи буде ця співпраця плідною – зокрема у сфері стратегічної стабільності, глянувши на озброєння, наявність якого дестабілізує ситуацію, а також у сфері кібербезпеки і протидії кібернападам з метою отримання викупу" , – пояснила Нуланд.

Нагадаємо, в середу, 16 червня, в Женеві відбулася перша особиста зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна як глав держав. Як минула зустріч і про що говорили Байден з Путіним, читайте у нашому матеріалі.