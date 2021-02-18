"Сім хвилин жаху": трансляція посадки ровера Perseverance на Марсі

Американський марсохід Perseverance ("Наполегливий") майже дістався своєї цілі – з моменту свого запуску в липні минулого року ровер подолав 99,9% відстані до Марса і готується до посадки.

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Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США веде трансляцію цього процесу:

Приземлення проходитиме повністю автоматично: ровер скидатиме швидкість і вибиратиме найкращу ділянку для посадки, поки не приземлиться в кратері Езеро в північній півкулі Червоної планети. Статися це має близько опівночі 19 лютого за Києвом.

Фото: NASA

При цьому він нагріється до 2000 градусів і втратить зв'язок із Землею. Це час вже назвали "сімома хвилинами жаху", оскільки вони стануть вирішальними для місії загалом.

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Після цього апарат має приступити до пошуку ознак життя – на ці дані вчені покладають великі надії. Він також збиратиме зразки каміння на Марсі, аби потім повернутися з ними на Землю.

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/ Фото: NASA

Щоб забезпечити точність даних, які він збере, марсохід обладнали двома десятками камер, навігаційною системою, установкою для збору зразків повітря і мікрофонами, завдяки яким людство зможе почути звуки на марсіанській поверхні.

Щоправда, повернутися на Землю зразки зможуть не менш як через десять років. Але навіть в цьому випадку вони зроблять неоціненний вклад в колонізацію Марса.

Відео: Сьогодні

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Нагадаємо, раніше цього самого тижня космічний зонд "Аль-Амаль" першої місії ОАЕ передав на Землю перше зображення, яке він зробив з орбіти Марса.

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