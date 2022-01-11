Слабак! Байдена "накачали" для бою із Путіним

Сенатор вважає, що нинішній президент США – слабкий противник для господаря Кремля

Байдену треба зрозуміти, чи справді Росія нападе на Україну, чи Путін лише шантажує війною. Фото: колаж "Сьогодні"

Усередині США президент Джо Байден переживає критику за свої нерішучі дії на тлі зростання міжнародної напруженості через скупчення військ Росії на кордонах України. Зокрема, сенатор від республіканської партії Джоні Ернст вважає, що нинішній президент США є слабким лідером для такої ситуації.

Про це Джоні Ернст заявила телеканалу NewsmaxTV.

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Путін не сприймає санкції

"Я не думаю, що Росія серйозно ставиться до санкцій США у світлі нарощування військової могутності навколо України. Це президент, який не може протистояти супротивникам, які у нас є по всьому світу. Це президент, який провалив виведення військ з Афганістану, залишивши американців і союзників в Афганістані — кинув під автобус наших друзів та сусідів. Не дивно, що весь світ, включаючи Путіна, бачить слабкість влади Сполучених Штатів" , – вважає Ернст.

Ця заява з'явилася на тлі інтерв'ю посла США в Москві Джона Саллівана, в якому він розповів російським журналістам, що скупчення військ Росії на кордоні України є надзвичайною ситуацією та реальною загрозою.

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