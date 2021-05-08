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США та Європа знімають санкції з Ірану? Рухані заявив про успіхи в переговорах

8 травня, 23:37

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Західні країни поки не прокоментували сміливу заяву президента Ірану про кінець санкційних війн

Іран оптимістично налаштований стосовно переговорів про відновлення ядерної угоди 2015 року та чекає зняття санкцій.

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Про це повідомляють іранські ЗМІ з посиланням на президента країни Хасана Рухані, передає Reuters.

За словами Рухані, залишилося узгодити лише деталі, проте від офіційних осіб США або інших сторін угоди підтверджень словам іранського лідера поки не послідувало.

"Ми досягли точки, коли американці і європейці відкрито заявляють, що у них немає іншого вибору, крім як скасувати санкції і повернутися до (ядерної угоди), і що майже всі основні санкції зняті, і переговори з деяких деталей тривають", – заявив Рухані, не вдаючись у подробиці.

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Фото: колаж "Сьогодні"

Як відомо, представники США повернулися до Відня на цьому тижні для проведення четвертого раунду непрямих переговорів з Іраном про відновлення дотримання угоди, від якої колишній президент США Дональд Трамп відмовився в 2018 році, що спонукало Іран почати порушувати його умови приблизно за рік.

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Суть угоди полягала в тому, що Іран зобов'язався вжити заходів щодо згортання своєї ядерної програми, щоб ускладнити отримання матеріалу, що розщеплюється для ядерної зброї в обмін на звільнення від санкцій США, ЄС і ООН. Тегеран заперечує амбіції в області створення ядерної зброї.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив раніше, що Сполучені Штати зобов'язані допомогти відновити ядерну угоду після того, як президент США Джо Байден заявив, що неясно, наскільки серйозно Тегеран ставиться до переговорів за угодою.

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