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МАГАТЕ зафіксувало нове порушення Іраном ядерної угоди

17 березня, 00:28

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Уран почали збагачувати на удосконалених центрифугах

Іран почав збагачення урану на своєму підземному заводі в Натанзі за допомогою нової вдосконаленої центрифуги другого типу IR-4, що є ще одним порушенням ядерних угод від 2015 року.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"15 березня 2021 року Агентство підтвердило, що Іран почав подачу в каскад з 174 центрифуг IR-4, вже встановлених на заводі, природного фториду урану UF6", – йдеться в звіті МАГАТЕ.

Іран повідомив, що тепер планує встановити другий каскад центрифуг IR-4 на заводі зі збагачення палива, але його установка ще не почалася.

Також наголошується, що Іран збільшив кількість машин IR-2m, які набагато ефективніші IR-1, встановлених на підземному заводі.

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"Отже, станом на 15 березня 2021 року Іран використовує 5060 центрифуг IR-1, встановлених на 30 каскадах, 522 центрифуги IR-2m, встановлених на трьох каскадах, і 174 центрифуги IR-4, встановлених на одному каскаді, для збагачення природного UF6", – цитує звіт агентство.

Нагадаємо, в лютому Іран почав виробництво металевого урану, який може бути використаний для створення ядерної зброї, на порушення ядерних угод 2015 року.

Ми також повідомляли, що в Ірані виявили величезні приховані запаси збагаченого урану.

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