США звинуватили Росію в підриві України і вимагають прибрати війська від нашого кордону

Вашингтон глибоко занепокоєний планами Москви блокувати іноземні військові та державні судна у Чорному морі біля берегів окупованого Криму та у Керченській протоці.

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Про це йдеться у заяві для преси речника Держдепу США Неда Прайса.

Дипломат нагадав, що Росія в минулому вже вдавалася до агресивних дій проти українських суден і перешкоджання доступу до українських портів Азовського моря, що мало негативний вплив на міжнародну торгівлю України.

"Це є черговою непровокованюу ескалацією нинішньої кампанії Москви, спрямованою на підрив та дестабілізацію України. Такий розвиток подій особливо турбує на тлі достовірних повідомлень про накопичення російських військ в окупованому Криму та на кордоні з Україною — тепер у масштабах, що не спостерігалися з часу вторгнення Росії у 2014 році, — та про інші провокаційні акції керованих Росією сил на лінії зіткнення", – заявив Нед Прайс.

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Представник Держдепу наголосив, що США підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами. Також США не визнають і ніколи не визнаватимуть заявлену Росією анексію Криму.

"Ми вітаємо Україну за її подальшу стриманість перед російськими провокаціями та закликаємо Росію припинити переслідування суден у регіоні і скасувати накопичення сил уздовж кордону України та в окупованому Криму", – йдеться у заяві американського зовнішньополітичного відомства.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в МЗС РФ заявили: жодних обмежень для торгового судноплавства і використання українських портів на Азові не вводили.

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