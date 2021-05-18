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Байден оголосив про початок експорту COVID-вакцин: США поділяться 80 млн доз

18 травня, 02:52

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Крім раніше заявлених 60 млн доз препарату компанії AstraZenaca, Сполучені Штати також готові відправити на експорт Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson

Джо Байден. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Джо Байден. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Сполучені Штати мають намір відправити за кордон 80 млн доз вакцин від коронавірусу протягом наступних шести тижнів. На додаток до раніше обіцяної AstraZenaca, на експорт також відправлять 20 млн доз вироблених у США препаратів для вакцинації компаній Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson.

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Про це заявив президент США Джо Байден, виступаючи в Білому домі, передає CNN.

За словами глави Білого дому, таким чином Сполучені Штати експортують більше вакцини, ніж будь-яка інша країна.

"Ми повинні допомагати боротися з хворобою у всьому світі, щоб залишатися в безпеці тут, вдома... Ми знаємо, що Америка ніколи не буде в цілковитій безпеці, доки пандемію, що вирує в усьому світі, не буде взято під контроль", – заявив Байден.

Він підкреслив, що це становитиме 13% від усіх обсягів вакцини, яка буде вироблена в США станом на кінець червня.

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Наміри США вже привітав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.

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Нагадаємо, жителям США, які пройшли курс вакцинації від коронавірусу, вже дозволили не носити маски і не дотримуватися соціальної дистанції.

Як відомо, США лідирують у світі за темпами вакцинації населення від коронавірусу. Ще 18 квітня ця країна переступила позначку в 200 млн осіб, яким ввели хоча б одну дозу вакцини.

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