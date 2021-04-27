США змусили Росію понервувати через катер у Чорному морі

Відкликавши нещодавно ракетні есмінці, США відправили в Чорне море катер берегової охорони "Гамільтон" – до чого слід готуватися Кремлю

У Чорне море для "підтримки союзників і партнерів по НАТО" увійшов катер Берегової охорони США USCG Hamilton.

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Про це повідомили 27 квітня в пресслужбі Шостого флоту США.

"Гамільтон" став першим катером Берегової охорони США в Чорному морі за 13 років – востаннє сюди в 2008 році заходив USCGC Dallas.

Катер USCGC Hamilton / Фото: Flickr

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Перед цим він здійснив логістичні заходи в порти італійського Неаполя та іспанської Роти, а також брав участь у спільних навчаннях з есмінцем USS Roosvelt в Егейському морі.

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Катери Hamilton – універсальні, здатні виконувати різні операції, зокрема оборонні, правоохоронні, пошуково-рятувальні та дослідницькі.

У Міністерстві оборони РФ вже заявили, що Чорноморський флот почав стежити за американським кораблем.

Нагадаємо, що раніше цього самого місяця стало відомо про те, що Сполучені Штати скасували розміщення ракетних есмінців Roosevelt і Donald Cook у Чорному морі й відкликали свій запит на їхнє проходження через Босфорську протоку.

Відео: Сьогодні

Водночас російська влада на пів року незаконно перекрила Керченську протоку, обмеживши судноплавство в Азовському морі.