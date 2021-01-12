Трамп оголосив режим НС у Вашингтоні

Чинний президент США Дональд Трамп оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації і направив федеральну допомогу владі американської столиці.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Такі заходи введені в зв'язку із зусиллями щодо забезпечення безпеки перед інавгурацією новообраного президента Джозефа Байдена.
"Сьогодні президент Дональд Трамп оголосив про надзвичайну ситуацію в окрузі Колумбія і розпорядився направити федеральну допомогу на додаток до зусиль округу з реагування на виниклі в зв'язку з 59-ї інавгурацією президента надзвичайні обставини, які триватимуть з 11 по 24 січня 2021 року", – йдеться в заяві.
Відзначимо, після заворушень в Сполучених Штатах і штурму Капітолію прихильниками чинного президента Дональда Трампа низка високопоставлених чиновників подала у відставку.
Нагадаємо, дебати в Конгресі США 6 січня про результати виборів перервали через штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: в будівлі розпилили сльозогінний газ.
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