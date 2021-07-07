Трамп оголосив війну Facebook, Twitter і Google: чого домагається екс-президент

Дональд Трамп вирішив судитися з Facebook, Twitter і Google. Фото: колаж "Сьогодні"
Колишній президент США Дональд Трамп подає колективні позови до керівників найбільших технокомпаній світу – Facebook, Twitter і Google.
Про це повідомляє Axios.
На прес-конференції 7 липня екс-глава Білого дому оголосив, що судитиметься з Марком Цукербергом, Джеком Дорсі та Сундаром Пічаї, які є директорами Facebook, Twitter і Google відповідно.
Колективні позови проти IT-гігантів розглядатиме окружний суд штату Флорида.
Трамп зазначив, що домагатиметься судової санкції на негайне розблокування його облікових записів в соціальних мережах Facebook і Twitter. Крім того, він вимагає оштрафувати ці компанії.
Колективний статус позову дозволить доєднатися до Трампа й іншим людям, які стверджують, що піддалися цензурі з боку модераторів соцмереж.
У Facebook і Twitter це поки що не коментують.
Нагадаємо, що на тлі січневого штурму Білого дому прихильниками Дональда Трампа Twitter довічно заблокував персональний мікроблог екс-президента.
Його сторінки в Facebook і Instagram теж заморозили, але лише на два роки.