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Трамп оголосив війну Facebook, Twitter і Google: чого домагається екс-президент

7 липня 2021 19:04

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Колишній президент подав колективний позов до трьох IT-гігантів Америки – домагається розблокування своїх сторінок і штрафу

Дональд Трамп вирішив судитися з Facebook, Twitter і Google. Фото: колаж "Сьогодні"

Дональд Трамп вирішив судитися з Facebook, Twitter і Google. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній президент США Дональд Трамп подає колективні позови до керівників найбільших технокомпаній світу – Facebook, Twitter і Google.

Про це повідомляє Axios.

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На прес-конференції 7 липня екс-глава Білого дому оголосив, що судитиметься з Марком Цукербергом, Джеком Дорсі та Сундаром Пічаї, які є директорами Facebook, Twitter і Google відповідно.

Колективні позови проти IT-гігантів розглядатиме окружний суд штату Флорида.

Трамп зазначив, що домагатиметься судової санкції на негайне розблокування його облікових записів в соціальних мережах Facebook і Twitter. Крім того, він вимагає оштрафувати ці компанії.

Колективний статус позову дозволить доєднатися до Трампа й іншим людям, які стверджують, що піддалися цензурі з боку модераторів соцмереж.

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У Facebook і Twitter це поки що не коментують.

Нагадаємо, що на тлі січневого штурму Білого дому прихильниками Дональда Трампа Twitter довічно заблокував персональний мікроблог екс-президента.

Його сторінки в Facebook і Instagram теж заморозили, але лише на два роки.

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