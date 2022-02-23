У Білому домі заявили, що побачили "зелених чоловічків" у східній частині України

Вони поводяться так, як поводилися б російські військові

У Білому домі відбувся брифінг Джен Псакі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки бачать по всій Східній Україні "зелених чоловічків", які не носять форму, але поводяться як російські військові.

Про це заявила прессекретар США Джен Псакі під час брифінгу.

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"Ми назвали їх "зеленими чоловічками", тому що вони не носять російської військової форми. Зараз ми знаємо, що вони по всій Східній Україні, і вони, ну, не в уніформі. Вони поводяться так, як поводилися б російські військові" — сказала Псакі на брифінгу.

Блінкен скасував зустріч із Лавровим

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен скасував зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Це рішення пов'язане із вторгненням РФ в Україну.

"Минулого тижня я запропонував зустріч з Лавровим, але за умови, що Росія не вторгнеться в Україну. Зараз ми спостерігаємо, що вторгнення починається. Тому немає сенсу зараз проводити цю зустріч", — сказав Блінкен.

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