У Белом доме заявили, что увидели "зеленых человечков" в восточной части Украины

Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные

В Белом доме состоялся брифинг Джен Псаки/Фото: коллаж: "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки видят по всей Восточной Украине "зеленых человечков", которые не носят форму, но ведут себя как российские военные.

Об этом заявила пресс-секретарь США Джен Псаки во время брифинга.

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"Мы назвали их "зелеными человечками", потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные", — сказала Псаки на брифинге.

Блинкен отменил встречу с Лавровым

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отменил встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это решение связано с вторжением РФ в Украину.

"На прошлой неделе я предложил встречу с Лавровым, но при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Сейчас мы наблюдаем, что вторжение начинается. Поэтому нет смысла сейчас проводить эту встречу", — сказал Блинкен.

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