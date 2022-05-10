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Путін не має можливості вийти з війни з Україною – Байден

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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10 травня, 08:55
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Глава Російської Федерації сподівався, що вторгнення призведе до розколу НАТО та ЄС, однак цього не сталося, стверджує американський лідер
Байден оповідання про помилкові надії Путіна / Колаж "Сьогодні"
Байден оповідання про помилкові надії Путіна / Колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін не має можливості вийти з війни з Україною. Глава Росії помилково думав, що вторгнення призведе до розколу НАТО та ЄС. Натомість США та союзники згуртувалися та прийшли на допомогу Україні.

Про це заявив президент США Джо Байден, пише Reuters.

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На думку глави США, Путін дуже обережний, і зараз у нього немає виходу. Джо Байден зазначив, що намагається зрозуміти, як це вирішити.

США назвали брехнею та абсурдом слова Путіна на параді

Слова президента Росії Володимира Путіна на параді в Москві 9 травня про те, що країни Заходу самі винні у тому, що Росія розв'язала війну в Україні, – це брехня та абсурд.

"Припущення, що війна, яку веде президент Путін, була викликана планами Заходу, – це брехня і абсурд", – заявила представник Білого дому Джен Псакі.

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За словами Псакі, інші заяви президента РФ на параді є ще однією "версією перегляду історії, яка набула форми дезінформації". При цьому вона заявила, що це вже мало місце в російських методиках, проте зараз усі знають, якою "фабрикою дезінформації" є Путін та Кремль.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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