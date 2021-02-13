У США є запитання до звіту ВООЗ щодо COVID-19: Китай закликали оприлюднити всю інформацію

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена в суботу закликала Китай надати дані щодо COVID-19 з найперших днів спалаху, оскільки у Білого дому є запитання до розслідування Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Про це повідомляє Reuters.
У Вашингтоні "глибоко занепокоєні" стосовно того, як були передані результати звіту ВООЗ після відвідання її експертами Китаю для дослідження походження коронавірусу.
Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вкрай важливо, щоб звіт був незалежним і не зазнавав "змін з боку уряду Китаю".
Він також зазначив, що президент США Джо Байден швидко скасував рішення про вихід з ВООЗ, ухвалене його попередником Дональдом Трампом, але необхідно захистити довіру до організації.
"Відновлення співпраці з ВООЗ також означає дотримання найвищих стандартів. Ми глибоко занепокоєні тим, як були передані перші результати розслідування COVID-19, також є питання до того, яким чином вони були зроблені", – сказав Салліван.
Нагадаємо, раніше в ВООЗ повідомили, що уряд Китаю відмовилися надавати експертам організації первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом.
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