У США є запитання до звіту ВООЗ щодо COVID-19: Китай закликали оприлюднити всю інформацію

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена в суботу закликала Китай надати дані щодо COVID-19 з найперших днів спалаху, оскільки у Білого дому є запитання до розслідування Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

У Вашингтоні "глибоко занепокоєні" стосовно того, як були передані результати звіту ВООЗ після відвідання її експертами Китаю для дослідження походження коронавірусу.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вкрай важливо, щоб звіт був незалежним і не зазнавав "змін з боку уряду Китаю".

В тренді Трамп відмовився зупиняти протестувальників під час штурму Капітолію – CNN

Він також зазначив, що президент США Джо Байден швидко скасував рішення про вихід з ВООЗ, ухвалене його попередником Дональдом Трампом, але необхідно захистити довіру до організації.

Реклама

"Відновлення співпраці з ВООЗ також означає дотримання найвищих стандартів. Ми глибоко занепокоєні тим, як були передані перші результати розслідування COVID-19, також є питання до того, яким чином вони були зроблені", – сказав Салліван.

Нагадаємо, раніше в ВООЗ повідомили, що уряд Китаю відмовилися надавати експертам організації первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама