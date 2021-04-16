Україні нема про що турбуватися: Пентагон пообіцяв нову допомогу

На тлі триваючої російської агресії і провокаційних дій Кремля США продовжать підтримувати Україну у військовому плані.
Про це під час брифінгу 16 квітня заявив прес-секретар американського Міністерства оборони Джон Кірбі.
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"Підтримка продовжиться, щоб допомогти Україні захищати себе", – сказав спікер Пентагону.
Водночас він не зміг сказати, чи планують США поставляти Україні будь-які нові системи озброєнь.
"Ми надаємо змішаний комплект летальних і нелетальних засобів", – додав Кірбі.
Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден виступив в Білому домі, висловивши стурбованість щодо нарощування російських військових сил на кордоні з Україною і в окупованому Криму. Це стало однією з причин, з якої Білий дім ввів щодо РФ потужний санкційний пакет.
А керівник Європейського командування Збройних сил США генерал Тод Уолтерс не виключив, що в найближчими кількому тижнями Росія дійсно може напасти на Україну.
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