Україні нема про що турбуватися: Пентагон пообіцяв нову допомогу

Америка не збирається припиняти підтримувати українську армію, але на нові системи озброєнь розраховувати не варто

На тлі триваючої російської агресії і провокаційних дій Кремля США продовжать підтримувати Україну у військовому плані.

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Про це під час брифінгу 16 квітня заявив прес-секретар американського Міністерства оборони Джон Кірбі.

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"Підтримка продовжиться, щоб допомогти Україні захищати себе", – сказав спікер Пентагону.

Водночас він не зміг сказати, чи планують США поставляти Україні будь-які нові системи озброєнь.

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"Ми надаємо змішаний комплект летальних і нелетальних засобів", – додав Кірбі.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден виступив в Білому домі, висловивши стурбованість щодо нарощування російських військових сил на кордоні з Україною і в окупованому Криму. Це стало однією з причин, з якої Білий дім ввів щодо РФ потужний санкційний пакет.

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А керівник Європейського командування Збройних сил США генерал Тод Уолтерс не виключив, що в найближчими кількому тижнями Росія дійсно може напасти на Україну.

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