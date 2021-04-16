Русский
$ 27,96
33,46
  1. Світові новини
  2. США

Україні нема про що турбуватися: Пентагон пообіцяв нову допомогу

16 квітня, 23:49

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Америка не збирається припиняти підтримувати українську армію, але на нові системи озброєнь розраховувати не варто

На тлі триваючої російської агресії і провокаційних дій Кремля США продовжать підтримувати Україну у військовому плані.

Реклама

Про це під час брифінгу 16 квітня заявив прес-секретар американського Міністерства оборони Джон Кірбі.

Читайте також: Наодинці з Путіним не залишать: як Захід готовий підтримати Україну

"Підтримка продовжиться, щоб допомогти Україні захищати себе", – сказав спікер Пентагону.

Водночас він не зміг сказати, чи планують США поставляти Україні будь-які нові системи озброєнь.

В тренді
Україні нема про що турбуватися: Пентагон пообіцяв нову допомогу
Реклама

"Ми надаємо змішаний комплект летальних і нелетальних засобів", – додав Кірбі.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден виступив в Білому домі, висловивши стурбованість щодо нарощування російських військових сил на кордоні з Україною і в окупованому Криму. Це стало однією з причин, з якої Білий дім ввів щодо РФ потужний санкційний пакет.

Відео: Сьогодні

А керівник Європейського командування Збройних сил США генерал Тод Уолтерс не виключив, що в найближчими кількому тижнями Росія дійсно може напасти на Україну.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США Пентагон допомога українській армії допомога Україні
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Росія боїться тільки одну країну: Кравчук розповів, хто може допомогти Україні
Росія боїться тільки одну країну: Кравчук розповів, хто може допомогти УкраїніВлада
Україна і особиста зустріч. Про що Байден говорив з Путіним
Україна і особиста зустріч. Про що Байден говорив з ПутінимСША
ЦРУ заявило про можливість військового вторгнення Росії в Україну
ЦРУ заявило про можливість військового вторгнення Росії в УкраїнуСША
Генерал США оцінив ймовірність нападу Росії на Україну
Генерал США оцінив ймовірність нападу Росії на УкраїнуСША
Стопами AstraZeneca. Чому світ масово відмовляється від вакцини Johnson & Johnson
Стопами AstraZeneca. Чому світ масово відмовляється від вакцини Johnson & JohnsonСША
США можуть розмістити реальні війська в Україні – американський дипломат
США можуть розмістити реальні війська в Україні – американський дипломатСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти