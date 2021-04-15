Генерал США назвав можливу дату нападу Росії на Україну

Американські війська уважно стежать за агресивними діями Росії – генерал Тод Волтерс допускає, що РФ нападе на Україну

На тлі переміщень російських військ очільник Європейського командування Збройних сил США генерал Тод Волтерс не виключає, що найближчими тижнями Росія дійсно може напасти на Україну.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

Під час виступу на слуханнях підкомітету Палати представників США з питань збройних сил Волтерса попросили оцінити ймовірність можливого вторгнення.

Читайте також: США можуть розмістити реальні війська в Україні – американський дипломат

"Від низького до середнього", – оцінив генерал шанс нової агресії.

Реклама

При цьому він допускає, що й після цього періоду часу шанс вторгнення не виключений: "це залежить від обставин".

В тренді У Канаді депутат з'явився на відеоконференцію парламенту без трусів

Водночас, якщо нічого не зміниться, ризик вторгнення може знизитися, вважає генерал.

"Я вважаю, що за тої тенденції, яка спостерігається прямо зараз, вірогідність цієї події (вторгнення. – Ред.) почне знижуватися", – сказав Волтерс.

Варто зазначити, що Волтерс є командувачем Європейського командування Збройних сил США і Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Нагадаємо, раніше в ЦРУ теж не виключили нове військове вторгнення Росії до України.

Реклама

Крім того, ЗМІ дізналися, що на тлі загострення ситуації на Донбасі і стягування Росією своїх військ до кордонів України в березні боєготовність Європейського командування армії США підвищили до максимального рівня.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама