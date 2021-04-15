Генерал США назвал возможную дату нападения России на Украину

Американские войска внимательно следят за агрессивными действиями России – генерал Тод Уолтерс допускает, что РФ нападет на Украину

На фоне перемещений российских войск глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс не исключает, что в ближайшие несколько недель Россия действительно может напасть на Украину.

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Об этом сообщает Reuters.

Во время выступления на слушаниях подкомитета Палаты представителей США по вооруженным силам Уолтерса попросили оценить вероятность возможного вторжения.

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"От низкого до среднего", – оценил генерал шанс новой агрессии.

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При этом он допускает, что и после этого периода времени шанс вторжения не исключен: "это зависит от обстоятельств".

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В то же время, если ничего не изменится, риск вторжения может снизиться, считает генерал.

"Я считаю, что при тенденции, которая наблюдается прямо сейчас, вероятность этого события (вторжения. – Ред.) начнет снижаться", – сказал Уолтерс.

Стоит отметить, что Уолтерс является командующим Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

Напомним, ранее в ЦРУ тоже не исключили новое военное вторжение России в Украину.

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Кроме того, СМИ узнали, что на фоне обострения ситуации на Донбассе и стягивания Россией своих войск к границам Украины в марте боеготовность Европейского командования армии США повысили до максимального уровня.

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