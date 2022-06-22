У Білому домі розповіли, як Китай підтримує Росію

Китай допомагає РФ попри те, що захід вводить санкції проти Росії через її війну в Україні

Кірбі розповів, як Китай підтримує РФ/Фото: REUTERS/Sarah Silbiger, ALEXEI DRUZHININ/Sputnik/AFP via Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Закупівлі російської нафти у великих обсягах є ще одним прикладом зростаючого співробітництва між двома країнами, а також мовчазною підтримкою з боку Китаю на тлі того, що західні країни намагаються ввести санкції проти РФ.

Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій США Джон Кірбі.

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"Я думаю, що це всього лише частина готовності Китаю продовжувати йти разом з Росією. Ми закликали Китай бути відповідальною державою і приєднатися до решти світу в засудженні того, що Росія творить в Україні, і введенні санкцій проти Росії за це", — заявив Кірбі.

Варто зазначити, що у травні цього року Китай скупив рекордну кількість російської нафти, збільшивши закупівлі до 7,47 млрд доларів, що приблизно на 1 млрд доларів більше, ніж у квітні, і вдвічі більше, ніж минулого року.

Чи давав Китай зброю Росії?

У Китаї стверджують, що не допомагали Росії зброєю у війні проти України. Крім цього, заявляють, що китайсько-російські відносини є "партнерством, а не союзом". Про це заявив міністр оборони Китаю Вей Фенхе на щорічній конференції з безпеки "Діалог Шангрі-Ла".

"Дозвольте прояснити щодо України: Китай ніколи не надавав Росії матеріальної підтримки", — сказав Вей, відповідаючи на запитання про посилення зв'язків Китаю та РФ.

Він додав, що китайсько-російські відносини є "партнерством, а не союзом". Однак зазначив, що відносини та співпраця між КНР та РФ зростатимуть.

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Вей Фенхе також повторив традиційну для Пекіна позицію про те, що Сполучені Штати винні в ескалації конфлікту, надаючи Україні зброю і підтримку та організовуючи міжнародні санкції проти Росії.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, чому Китай відмовляється допомагати своєму "другу" Путіну. Також ми писали, що Китай може стати одним із гарантів безпеки України.