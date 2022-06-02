У Німеччині зробили важливу заяву про вступ України до ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує статус кандидата в ЄС для України. Вона додала, що німці мають сприяти нашій країні у відповідальний момент. Однак Україна не має розраховувати на "особливе ставлення".
Про це пише Bloomberg.
За словами Бербок, вступ України до ЄС – це історичний момент.
"Ми не можемо зачинити двері перед Україною", – наголосила вона.
За словами німецького міністра, Європейська комісія ухвалить остаточне рішення щодо статусу кандидата України у червні цього року.
"Але ми, німці, несемо особливу відповідальність зараз", – додала Бербок.
Проте вона також дала зрозуміти, що Україна не отримає жодного особливого відношення у подальшому ході процесу приєднання.
Шлях України до Євросоюзу
Україна офіційно початку євроінтеграційного процесу. Усі лідери держав та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.
Європейська рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію.
Президент України Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Перед цим Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.
Україна вже на півдорозі в ЄС, але затяжна війна може погано позначитися на процесі вступу до Євросоюзу.
Читайте також: