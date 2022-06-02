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У Німеччині зробили важливу заяву про вступ України до ЄС

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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2 червня, 20:13
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Європейська комісія ухвалить рішення про статус кандидата України вже найближчим часом
Анналена Бербок назвала позицію Німеччини по вступу України в ЄС.
Анналена Бербок назвала позицію Німеччини по вступу України в ЄС. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує статус кандидата в ЄС для України. Вона додала, що німці мають сприяти нашій країні у відповідальний момент. Однак Україна не має розраховувати на "особливе ставлення".

Про це пише Bloomberg.

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За словами Бербок, вступ України до ЄС – це історичний момент.

"Ми не можемо зачинити двері перед Україною", – наголосила вона.

За словами німецького міністра, Європейська комісія ухвалить остаточне рішення щодо статусу кандидата України у червні цього року.

"Але ми, німці, несемо особливу відповідальність зараз", – додала Бербок.

Проте вона також дала зрозуміти, що Україна не отримає жодного особливого відношення у подальшому ході процесу приєднання.

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Шлях України до Євросоюзу

Україна офіційно початку євроінтеграційного процесу. Усі лідери держав та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.

Європейська рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію.

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Президент України Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Перед цим Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.

Україна вже на півдорозі в ЄС, але затяжна війна може погано позначитися на процесі вступу до Євросоюзу.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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