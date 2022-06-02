В Германии сделали важное заявление о вступлении Украины в ЕС

Европейская комиссия примет решение о статусе кандидата Украины в уже в ближайшее время

Анналена Бербок назвала позицию Германии по вступлению Украины в ЕС. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает статус кандидата в ЕС для Украины. Она добавила, что немцы должны способствовать нашей стране в этот ответственный момент. Однако Украина не должна рассчитывать на "особое отношение".

Об этом пишет Bloomberg.

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По словам Бербок, вступление Украины в ЕС – это исторический момент.

"Мы не можем захлопнуть дверь перед Украиной", – отметила она.

По словам немецкого министра, Европейская комиссия примет окончательное решение о статусе кандидата Украины в июне этого года.

"Но мы, немцы, несем особую ответственность в данный момент", – добавила Бербок.

Однако она также дала понять, что Украина не получит никакого особого отношения в дальнейшем ходе процесса присоединения.

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Путь Украины в Евросоюз

Украина официально начала евроинтеграционный процесс. Все лидеры государств и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.

Европейский совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации.

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Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. Перед этим Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

Украина уже на полпути в ЕС, но затяжная война может плохо отразиться на процессе вступления в Евросоюз.

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