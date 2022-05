У Конгресі США вперше за 50 років показали відео з НЛО

Конгрес Сполучених Штатів Америки провів перші за півстоліття слухання на тему непізнаних літальних об'єктів. Серед іншого заступник директора військово-морської розвідки Скотт Брей показав відео з доказом зустрічі з НЛО.

Про це повідомляє Euronews.

Скотт Брей показав відео, на якому видно винищувач ВМС США, що виконував тренувальний політ і помітив якийсь сферичний об'єкт.

За словами Брея, він не має пояснення, що це за конкретний об'єкт:

Крім цього, чиновник зазначив, що кількість несанкціонованих та непізнаних літальних об'єктів у контрольованих військовими зонах зросла з початку 2000-х років. У Пентагоні заявили, що це пов'язано з удосконаленням систем спостереження та виявлення об'єктів у повітряному просторі.

