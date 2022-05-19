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У Конгресі США вперше за 50 років показали відео з НЛО

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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19 травня, 08:52
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У військово-морській розвідці не знають, що це за об'єкт
Скотт Брей заявив, що в нього немає пояснення, що це за конкретний об'єкт.
Скотт Брей заявив, що в нього немає пояснення, що це за конкретний об'єкт. / Фото: Колаж: Сьогодні

Конгрес Сполучених Штатів Америки провів перші за півстоліття слухання на тему непізнаних літальних об'єктів. Серед іншого заступник директора військово-морської розвідки Скотт Брей показав відео з доказом зустрічі з НЛО.

Про це повідомляє Euronews.

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Контакт з НЛО

Скотт Брей показав відео, на якому видно винищувач ВМС США, що виконував тренувальний політ і помітив якийсь сферичний об'єкт.

"Пролітаючи повз нього, зняли відео. На ньому видно, що об'єкт видається відбивним, дещо відбивним. І він швидко пролітає повз кабіну літака", – сказав він.

За словами Брея, він не має пояснення, що це за конкретний об'єкт:

"Я б застеріг і сказав, що є кілька подій, пояснення яким у нас немає. Але деякі з них мають характеристики польоту або керування рівнем помітності, пояснити які за допомогою наявних даних ми не можемо".

Крім цього, чиновник зазначив, що кількість несанкціонованих та непізнаних літальних об'єктів у контрольованих військовими зонах зросла з початку 2000-х років. У Пентагоні заявили, що це пов'язано з удосконаленням систем спостереження та виявлення об'єктів у повітряному просторі.

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Нагадаємо, фахівець із позаземних цивілізацій та автор спеціалізованого каналу на YouТube Скотт Ворінг заявив, що NASA приховало конкретну ділянку Сонця і закрило сайт "на технічне обслуговування", коли в ефір потрапило НЛО.

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