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СЬОГОДНІ Світові новини США

У метро Нью-Йорка стався теракт. Є загиблі (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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12 квітня, 17:04
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Невідомий розстріляв людей у вагоні метро
Серед постраждалих є тяжко поранені / Колаж "Сьогодні"
Серед постраждалих є тяжко поранені / Колаж "Сьогодні"

Вранці 12 квітня у нью-йоркському метро (США) сталася стрілянина. За попередньою інформацією, до 15 людей зазнали поранень, є загиблі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Що відомо

За словами очевидців, стрілянину в нью-йоркському метро могли влаштувати двоє людей. Все сталося на станції Сансет-Парк у Брукліні.

За попередньою інформацією, один із злочинців був одягнений у форму співробітника метрополітену та у протигаз. Він втік з місця злочину.

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Під час стрілянини на станції метро в Нью-Йорку постраждали 13 людей, щонайменше одна людина перебуває у критичному стані.

За словами високопоставленого співробітника правоохоронних органів, п'ятьох людей було застрелено, а на станції, можливо, було підірвано димовий пристрій.

За словами представника поліції, вибухових пристроїв на місці події не було виявлено.

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Небезпечна ситуація

  • В останні дні головний союзник США на Близькому Сходы – Ізраїль – пережив серію терактів.
  • У центрі Тель-Авіва у четвер увечері, 7 квітня, сталася стрілянина. Місцеві жителі заявили про атаку терористів на вулиці Дізенгоф, де знаходяться бари та ресторани. Двоє з шести поранених місцевих жителів опинилися у критичному стані, ще один – у тяжкому.
  • 28 березня в ізраїльському Хадері терористи відкрили вогонь по автобусній зупинці. Внаслідок нападу загинули двоє людей, ще п'ятеро було поранено.

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