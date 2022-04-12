У метро Нью-Йорка стався теракт. Є загиблі (відео)

Невідомий розстріляв людей у вагоні метро

Серед постраждалих є тяжко поранені / Колаж "Сьогодні"

Вранці 12 квітня у нью-йоркському метро (США) сталася стрілянина. За попередньою інформацією, до 15 людей зазнали поранень, є загиблі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Реклама

Що відомо

За словами очевидців, стрілянину в нью-йоркському метро могли влаштувати двоє людей. Все сталося на станції Сансет-Парк у Брукліні.

За попередньою інформацією, один із злочинців був одягнений у форму співробітника метрополітену та у протигаз. Він втік з місця злочину.

Реклама

Під час стрілянини на станції метро в Нью-Йорку постраждали 13 людей, щонайменше одна людина перебуває у критичному стані.

За словами високопоставленого співробітника правоохоронних органів, п'ятьох людей було застрелено, а на станції, можливо, було підірвано димовий пристрій.

За словами представника поліції, вибухових пристроїв на місці події не було виявлено.

Реклама

Небезпечна ситуація