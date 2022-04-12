В метро Нью-Йорка произошел теракт. Есть погибшие (видео)

Утром 12 апреля в нью-йоркском метро (США) произошла стрельба. По предварительной информации, до 15 человек получили ранения, есть погибшие.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Что известно
По словам очевидцев, стрельбу в нью-йоркском метро могли устроить два человека. Все произошло на станции Сансет-Парк в Бруклине.
Далее по теме
По предварительной информации, один из преступников был одет в форму сотрудника метрополитена и в противогаз. Он скрылся с места преступления.
При стрельбе на станции метро в Нью-Йорке пострадали 13 человек, по меньшей мере один человек находится в критическом состоянии.
По словам высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, пять человек были застрелены, а на станции, возможно, было взорвано дымовое устройство.
По словам представителя полиции, взрывных устройств на месте происшествия обнаружено не было.
Опасная обстановка
- В последние дни главный союзник США по Ближнему Востоку – Израиль – пережил серию терактов.
- В центре Тель-Авива в четверг вечером, 7 апреля произошла стрельба. Местные жители заявили об атаке террористов на улице Дизенгоф, где находятся бары и рестораны. Двое из шести раненых местных жителей оказались в критическом состоянии, еще один – в тяжелом.
- 28 марта в израильском Хадере террористы открыли огонь по автобусной остановке. В результате нападения погибли два человека, еще пятеро были ранены.