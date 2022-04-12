Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости США

В метро Нью-Йорка произошел теракт. Есть погибшие (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 апреля, 17:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Неизвестный расстрелял людей в вагоне метро
Среди пострадавших есть тяжелораненые / Коллаж "Сегодня"
Среди пострадавших есть тяжелораненые / Коллаж "Сегодня"

Утром 12 апреля в нью-йоркском метро (США) произошла стрельба. По предварительной информации, до 15 человек получили ранения, есть погибшие.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Реклама

Что известно

По словам очевидцев, стрельбу в нью-йоркском метро могли устроить два человека. Все произошло на станции Сансет-Парк в Бруклине.

По предварительной информации, один из преступников был одет в форму сотрудника метрополитена и в противогаз. Он скрылся с места преступления.

Реклама

При стрельбе на станции метро в Нью-Йорке пострадали 13 человек, по меньшей мере один человек находится в критическом состоянии.

По словам высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, пять человек были застрелены, а на станции, возможно, было взорвано дымовое устройство.

По словам представителя полиции, взрывных устройств на месте происшествия обнаружено не было.

Реклама

Опасная обстановка

  • В последние дни главный союзник США по Ближнему Востоку – Израиль – пережил серию терактов.
  • В центре Тель-Авива в четверг вечером, 7 апреля произошла стрельба. Местные жители заявили об атаке террористов на улице Дизенгоф, где находятся бары и рестораны. Двое из шести раненых местных жителей оказались в критическом состоянии, еще один – в тяжелом.
  • 28 марта в израильском Хадере террористы открыли огонь по автобусной остановке. В результате нападения погибли два человека, еще пятеро были ранены.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 12 апреля
1
Личный состав 19600
Личный состав
2
Самолеты 157
Самолеты
3
Вертолеты 140
Вертолеты
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артиллерия 349
Артиллерия
7
Средства ПВО 63
Средства ПВО
8
РСЗО 111
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 124
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1406
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять