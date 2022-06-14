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СЬОГОДНІ Світові новини США

У Пентагоні розповіли, на що готові США та союзники заради перемоги України у війні

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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14 червня, 02:58
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Штати надають Україні необхідну зброю для боротьби з російськими загарбниками
Остін розповів про допомогу Україні/Фото: Greg Nash/REUTERS, Угруповання Об'єднаних сил. Колаж: "Сьогодні"
Остін розповів про допомогу Україні/Фото: Greg Nash/REUTERS, Угруповання Об'єднаних сил. Колаж: "Сьогодні"

США та їхні союзники готові задовольнити всі потреби України щодо озброєння задля протистояння війни, яку розгорнула Росія.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Таїланду.

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Журналіст запитав в Остіна, чи досі метою США та союзників залишається перемога України у війні та ослаблення Росії. Також він згадав заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка про потреби України в озброєнні, зокрема, той сказав про 1000 гаубиць та 300 РСЗВ.

"США готові надати все і допомогти Україні досягти успіху… У нас також є партнери з усього світу, які готові реально допомогти Україні. Ви знаєте, що ми надали значну кількість гаубиць та велику кількість боєприпасів поряд з багатьма іншими речами. Інші країни також їх надали", — сказав очільник Пентагону.

Остін наголосив, що США та партнери продовжать докладати зусиль, щоб у найкоротші терміни доставити в Україну якнайбільше підтримки та допомогти ЗСУ досягти успіху. Крім цього, він додав, що цього тижня Штати втретє скликають Контактну групу з питань оборони України Рамштайн-3. Зустріч пройде у Брюсселі.

Допомога США

США виділили додаткову фінансову підтримку Україні в розмірі 7,5 мільярда доларів. Вашингтон прагне допомогти Києву захиститися від російської агресії та підтримати стійкість нашої країни та її відновлення. Про це повідомила новопризначений посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму Twitter.

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Вона заявила, що з нетерпінням чекає на співпрацю з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Маючи пряму бюджетну підтримку в розмірі $7,5 млрд, ми забезпечимо, щоб Україна і надалі була сильною", – зазначила Брінк.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що США збирають дані про РФ і не розуміють військової стратегії України. Крім того, ми писали, США обіцяють швидке постачання зброї навіть попри "незначні успіхи" РФ.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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