У США заарештували жінку, яка погрожувала "прострелити мозок" спікеру Конгресу

Ще двох людей заарештували за штурм Капітолію 6 січня

У Сполучених Штатах федеральна влада заарештували в Пенсильванії двох жінок за звинуваченням у штурмі Капітолію 6 січня, після того, як ФБР заявило, що одна з них погрожувала застрелити спікера Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.

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Про це повідомляє The Washington Post.

За даними ФБР, Дон Бенкрофт зображена на відео, яке вона сама ж і відправила своїм дітям у день штурму Конгресу США.

"Ми увірвалися в Капітолій... Ми увійшли всередину, ми зробили свою справу. Ми шукали Ненсі (Пелосі. – Ред.), щоб прострелити її чортів мозок, але не знайшли", – каже вона на відео.

Разом із Бенкрофт ФБР також впізнали і заарештували ще одну учасницю штурму Діану Сантос-Сміт завдяки наведенню з відео, на якому видно, як дві жінки залишають Капітолій 6 січня в натовпі людей.

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Обом жінкам висунуто кілька звинувачень, зокрема – умисне проникнення в будівлю або територію з обмеженим доступом без законних повноважень і створення перешкод для державної діяльності шляхом хуліганства або порушення громадського порядку в приміщенні або на території з обмеженим доступом.

Нагадаємо, спецслужби Сполучених Штатів встановили особи 400 людей, які брали участь у штурмі Капітолію, з них понад 130 вже затримані.

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