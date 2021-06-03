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У США діти вкрали зброю і влаштували перестрілку з поліцією, є поранені

3 червня, 04:02

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Хлопчик, що здався правоохоронцям, розповів, що вони намагалися діяти як у комп'ютерній грі GTA

Колаж "Сьогодні"

Колаж "Сьогодні"

У Сполучених Штатах двоє дітей 14-ти і 12-ти років проникли вночі в чужий будинок у Флориді, де зберігалися автомат АК-47, пістолет, дробовик та інші боєприпаси і влаштували перестрілку з поліцейськими, у результаті якої дівчинку важко поранили.

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Про це повідомив телеканал ABC News.

За попередньою інформацією, діти втекли з інтернату.

У поліції повідомили, що 14-річна дівчинка отримала серйозні поранення після того, як разом з 12-річним хлопчиком викрала зброю і відкрила вогонь по помічниках шерифа.

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Зазначається, що діти замкнулися в будинку і відкрили вогонь зі зброї домовласника, незважаючи на те що поліцейські оточили будівлю і за допомогою гучномовця вмовляли їх вийти. Причому дівчинка, за словами правоохоронців, погрожувала вбити сержанта.

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У якийсь момент дівчинка вийшла з дому і наставила зброю на поліцейських, після чого один із них відкрив вогонь і поранив її. Хлопчик здався правоохоронцям. Він розповів, що вони з подругою нібито намагалися діяти як у комп'ютерній грі GTA.

Нагадаємо, у Кременчуці чоловік влаштував стрілянину по поліцейських із вікна квартири. За даними медиків, він був під наркотиками.

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Ми також повідомляли, що у Флориді в США сталася стрілянина біля нічного клубу, в результаті якої загинули двоє людей, понад 20 отримали поранення.

Усе, що відбувалося в країні і світі 2 червня, – дивіться в нашому випуску.

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