У США хочуть зробити Україну країною "НАТО+": що це означає

Конгресмени вигадали, як Україні надати права країн – членів Альянсу

У Конгресі США є група лобістів особливого статусу України в НАТО / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

На тлі агресивних дій Росії щодо України американські політики шукають варіанти, як надати Україні захист у межах НАТО, нехай вона і не є поки що повноцінним членом Альянсу. Група конгресменів США розробила законопроєкт, що дозволяє суттєво збільшити фінансування військової допомоги летального характеру Україні. Для України навіть вигадали новий статус – "НАТО-плюс".

Про це повідомляє "Голос Америки".

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Що відомо

Група республіканських конгресменів має намір внести законопроєкт, який оголошує Україну країною "НАТО-плюс" та ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою – спонсором тероризму.

"Дипломатія має мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили. Володимир Путін повинен взяти до уваги, що Конгрес не буде терпіти відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших наших союзників і партнерів по НАТО у Центральній та Східній Європі", – вважає провідний республіканець у комітеті у міжнародних справах Палати представників Майкл Маккол, який є ініціатором законопроєкту.

Що дає новий статус

Розробники документа вважають, що він забезпечить Україні військову та дипломатичну підтримку, яку вона потребує, в умовах нарощування російської військової могутності біля наших кордонів.

Законопроєктом також передбачається притягнення президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за агресію через негайне запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2", щоб він так і не був введений в експлуатацію.

Документ відкидає пропозицію Росії про введення мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності наземного базування і вимагає, щоб США офіційно визначили, чи Росія є державою – спонсором тероризму.

У ньому йдеться про виділення 155 мільйонів доларів ЗМІ на боротьбу з російською дезінформацією та інформаційними операціями у країнах колишнього СРСР на 2022 рік.

"Цей законопроєкт суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні, зокрема протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для стримування Росії. Він також чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн до НАТО та мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі, неприйнятні та суперечать інтересам національної безпеки США", – заявив член Палати представників Майк Роджерс.

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