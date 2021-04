У США Капітолій закрили на вхід і вихід через "загрозу безпеки": є постраждалі (відео)

У Вашингтоні водій автомобіля спробував протаранити огорожу Капітолію, постраждали двоє поліцейських.

Про це повідомила поліція Капітолію США в Twitter.

Через загрозу безпеки будівлю закрили на вхід і вихід. Поліції вдалося затримати підозрюваного, однак, як пізніше стало відомо, він помер.

