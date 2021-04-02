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У США Капітолій закрили на вхід і вихід через "загрозу безпеки": є постраждалі (відео)

2 квітня, 20:41

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Поліція затримала підозрюваного

У Вашингтоні водій автомобіля спробував протаранити огорожу Капітолію, постраждали двоє поліцейських.

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Про це повідомила поліція Капітолію США в Twitter.

Через загрозу безпеки будівлю закрили на вхід і вихід. Поліції вдалося затримати підозрюваного, однак, як пізніше стало відомо, він помер.

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Також в січні цього року прихильники Дональда Трампа взяли штурмом будівлю Конгресу США, де на той момент проходила процедура остаточного затвердження результатів виборів.

Десятки осіб були затримані, п'ятеро осіб загинули під час штурму. У столиці США ввели комендантську годину, була залучена Національна гвардія.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, як прихильники Трампа планували штурм Капітолію.

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