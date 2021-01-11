В США оприлюднили резолюцію про імпічмент Трампа: у чому його звинувачують

Палата представників США опублікувала текст резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа. Главу держави звинувачують у "підбурюванні до заколоту".

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Про це повідомляє CNN.

У документі вказується на помилкові твердження Трампа про те, що він виграв вибори, і на його виступ перед натовпом 6 січня – напередодні погромів в Капітолії.

Також в резолюції зазначено, що діючий президент "піддав ризику безпеку Сполучених Штатів" і державних установ, поставив "під загрозу цілісність демократичної системи" і тим самим продемонстрував, що "залишиться загрозою національній безпеці, демократії і Конституції", якщо продовжить займати свій пост.

Демократи мають намір 11 січня винести на розгляд статті імпічменту, звинувативши Трампа в "підбурюванні до заколоту".

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Reuters з посиланням на слова демократа Джима Макговерна повідомляє, що палата представників Конгресу розгляне питання імпічменту в середу, 13 січня.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні члени Палати представників від Республіканської партії заперечуватимуть проти резолюції до віцепрезидента Майкла Пенса з вимогою застосувати 25-у поправку й усунути Трампа. У цьому випадку комітет передасть питання резолюції на загальне голосування палати, а потім винесе на голосування резолюцію про імпічмент.

Більш докладно про сценарії відсторонення президента США від влади читайте в матеріалі: Як позбутися від Трампа: два вірогідних сценарії.

Всі подробиці в спецтемі "Майдан" в США

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