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У США від наслідків COVID-19 померли понад 400 тисяч осіб

20 січня, 06:15

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У країні більш ніж за місяць померли 100 тисяч осіб

У США за весь час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 400 тисяч осіб.

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Про це свідчать дані Університету Джона Хопкінса.

Більш ніж за місяць в країні зафіксували 100 тисяч летальних випадків. Зараз в США на лікуванні перебувають понад 124 тисяч осіб з активним перебігом коронавируса.

Майже весь час з початку пандемії США займають першу позицію за кількістю інфікованих коронавірусом. Згідно з останніми даними в США коронавірус зафіксували у поняд 24,2 млн осіб.

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Також ми писали, що справедливий розподіл вакцин проти коронавірусу знаходиться під "серйозною загрозою", що може призвести до катастрофічного моральному провалу.

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Нагадаємо, раніше комітет ВООЗ виступив проти вакцинаційних паспортів і введення обов'язкової вакцинації як умови міжнародних поїздок.

Раніше ми повідомляли, що в Норвегії, де недавно почалася національна кампанія по вакцинації, померли двоє осіб, яких прищепили засобом від коронавірусу Pfizer/BioNTech.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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