У США під час нападів на три спа-салони загинуло 8 людей

У Сполучених Штатах під час нападу на три спа-салони в Атланті (штат Джорджія), загинули вісім людей і одну було поранено.
Про це повідомили в місцевій поліції, передає CNN.
Перше вбивство сталося в спа-салоні в окрузі Черокі на північний захід від міста. Там невідомий увійшов до закладу і відкрив вогонь – у результаті чотири людини загинули і одна постраждала.
Два інші інциденти сталися в розташованих через дорогу спа-салонах Gold Spa і Aroma Therapy Spa.
У поліції розповіли, що три жінки загинули при стрілянині у першому закладі і одна в другому – всі вбиті були азіатського походження.
Правоохоронці поки не встановили, чи є зв'язок між цими трьома нападами.
За підозрою в нападі на салон в окрузі Черокі вже затримали 21-річного Роберта Аарона Лонга з Вудстока.
Нагадаємо, 14 березня в Чикаго через стрілянину на вечірці постраждало щонайменше 15 людей, двоє загинули.
Ми також писали, що в Сполучених Штатах в місті Пайн-Блафф (штат Арканзас) у понеділок, 1 березня, сталася стрілянина в школі, у результаті якої був важко поранений 15-річний учень.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк